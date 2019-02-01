能源盤後─美中貿易需求面壓低OPEC+供給面 油價小跌

國際貿易的不確定性，壓制了有關原油減產和美國貨幣政策的看漲消息。週四 (31 日) 美國原油價格收低。

布蘭特原油期貨收低 0.45 美元，或 0.73% 至每桶 61.09 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.25 美元，或 0.46% 至每桶 53.98 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.11% 至每加侖 1.387 美元。

天然氣收低 0.028 美元，或 0.98% 至每一千立方英尺 2.826 美元。

美國總統川普週四表示，他將與中國達成的協議應落在兩種選項内：非常大的貿易協議、或是再次「延遲」。

此言論帶給了市場需求面的不穩定性，使交易商紛紛賣出，油價下跌。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

Price Futures 原油分析師 Phil Flynn 表示，市場會在任何放緩跡象下獲利了結，而川普總統建議協議的延遲給予了油價下滑的動力。

為期兩天的美中會談，於週三 (30 日) 在華盛頓舉行，旨在緩解世界兩大經濟體之間長達數月的關稅貿易戰爭。幾乎沒有跡象表明，北京能在談判中解決美國核心的要求。如雙方不能盡快達成協議，華盛頓已威脅要在 3 月 2 日對中國商品徵收兩倍的關稅。

OPEC+

石油輸出國組織 OPEC 及包括俄羅斯的盟國 OPEC+ 減產達標。最新一項調查顯示，1 月份 OPEC 的原油供應量下降至兩年來的最大幅度。

除了沙烏地阿拉伯的貢獻外，伊朗、利比亞、和委內瑞拉的非自願性下降也給予了卓越的減產績效。

委内瑞拉 PDVSA

在美國總統川普上周承認反對黨 Juan Guaido 為委内瑞拉臨時性新總統後，美國對委內瑞拉國有石油巨頭 Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) 實施制裁，試圖賦予該國反對派領導人權力，並進一步破壞現任總統馬杜羅 Nicolas Maduro 的政權。

本周美國對 PDVSA 的制裁也造成了一些供應中斷，導致 PDVSA 無法以往常的價格出口原油，因此，委內瑞拉的原油港口和碼頭庫存已經開始增加。

委內瑞拉原油產量近幾年來一直在下降，油田缺乏投資使產量從 2015 年底的近 240 萬桶 / 日降至目前約 120 萬桶 / 日。2018 年前 10 個月的數據顯示，美國從委內瑞拉進口約 50 萬桶 / 日的原油。