能源盤後—委國僵局、OPEC+落實減產 美原油本週漲2.9%

週五 (1 日) 交易，美國制裁委內瑞拉國營石油企業，提升原油供應量縮緊的風險，加上近期調查顯示 OPEC 單月產量大幅下降，石油期貨收高，擴大本週漲幅。

週五又公布美國活躍石油鑽井機具數量下降，延續油價漲勢。雖然油價週四下降，但 WTI 原油和 Brent 原油 1 月份仍創 2016 年 4 月以降最大單月漲幅。

3 月交割的 WTI 原油期貨上漲 1.47 美元或 2.7%，收每桶 55.26 美元，創去年 11 月 19 日以來最高收盤價。最近月契約交易價格，1 月份上漲 18.5%，根據道瓊市場數據，本週升幅 2.9%。

4 月交割的 Brent 原油期貨上漲 1.91 美元或 3.1%，收每桶 62.75 美元，最近月契約交易價格，1 月份上漲 15%，根據道瓊市場數據，本週升幅 1.8%。

Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國鑽井機具減少 15 架至 847 架，這足以抵銷前一週鑽井機具增加 10 架的衝擊。

委內瑞拉仍是石油交易的重要關鍵，美政府週一公布對委內瑞拉國營石油公司 Petróleos de Venezuela SA 的制裁，以阻止資助馬杜羅政府。委國總統鬧雙胞，美方支持後來成立的瓜伊多政府。

ThinkMarkets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「交易者相信這是支撐價格的其中一個因素，而我認為這局勢短時間內不會解決，因為該國正試圖出售部分持有的黃金，以買來一些喘息空間。」

「我預期油價會持續上升，但不會大幅度上漲，大概在 56 美元可能會撞上天花板。」

與此同時，外媒週五報導，調查顯示 OPEC 產量 1 月份下降 89 萬桶，達每日 3098 萬桶，為兩年來最大單月下降程度，交易者認為週五油價走勢也反映了這份報告。

OPEC + 去年 12 月下旬同意今年上半年每日減產 120 萬桶，以期重新平衡這供應過剩的市場，12 月最後一週油價已自 2018 年低點上漲了約 27%。然而，因全球成長下修令市場擔心需求，這對市場情緒有所影響。

在就業報告令人意外強勁之後，週五美股大多走高。

JBC Energy 一份分析報告指出，「1 月份油價可能非常健康地開年，尤其 OPEC 減產活動越來越能抓到數據，地緣政治再度出現波動，但 Fed 暫停升息，加劇大眾擔心美國未來幾個月經濟成長不穩定。」

其他能源商品

天然氣是週五主要能源期貨中唯一走跌的。

3 月交割的天然氣下降 2.8% 至每百萬 Btu 2.734 美元，最近月契約價格創下去年 7 月以來最低收盤價，1 月份總下跌 4.3%，本週跌幅達 11%。

EIA 週四公布，1 月 25 日止的一週天然氣國內供應量下降 1730 億立方英呎，較 S&P Global Platts 調查的分析師預期 (1970 億立方英呎) 下降。

3 月交割的汽油期貨上漲 4.3% 至每加侖 1.437 美元，最前月契約交易 1 月份漲幅 3%。

3 月交割的熱燃油期貨上漲 1.9% 至每加侖 1.913 美元，最前月契約交易價格 1 月份漲幅近 12%。