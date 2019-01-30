〈分析〉關鍵議題歧見深 美中達成貿易協議希望渺茫

新一輪美中貿易磋商將登場，美國財政部長梅努欽稱，預期本次談判，將取得重大進展；但《彭博社》報導分析，雙方在關鍵議題上歧見仍深，達成協議的希望渺茫。

梅努欽說，保護智慧財產、不再強迫美商與中國合資，以及如何落實協議，是美中談判最重要的 3 項議題，市場分析認為，本次美中談判，有太多問題得搬上檯面，極可能使協商再度陷入僵局。

此外，除美國總統川普的不可預測性外，華府內部也出現意見分歧，梅努欽盼與中國達成協議，貿易代表賴海哲卻主張，對中國採取強硬立場。

上述情形，使美方的決策過程陷入混亂；對此，前美國財政部官員 David Dollar 表示，本次談判結束後，雙方可能會發表「相當平淡」的聲明，宣稱取得進展，「我不認為他們可以在接下來幾天內，解決貿易問題。」

華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心研究主管 Cheng Li 指出，面臨諸多批評的川普，是唯一能夠促成美中貿易協議的人。

另一方面，由於美國司法部正式起訴華為及該公司財務長孟晚舟，使本次貿易談判再添變數。

貿易戰導致中國經濟成長趨緩，也讓美國企業遭殃；蘋果 (AAPL-US) 上季財報顯示，受中國市場需求放緩影響，蘋果大中華區銷售額下滑 27%，損失近 50 億美元收入。

重型工業機械製造商卡特彼勒 (CAT-US) 去年第 4 季財報顯示，由於中國市場需求下滑，導致獲利及營收展望不佳。

輝達 (NVDA-US)，也因中國市場對遊戲晶片的需求疲弱，將第 4 財季 (截至 1 月 27 日) 營收預測，大幅調降 5 億美元。

美國商會主席 Thomas Donohue 強調，產業界認同美國政府，對中國侵害智財權、從事不公平貿易等行徑採取行動，但「我們不支持藉由加徵關稅，來發動貿易戰。」