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〈財報〉航空業務表現佳、Q4營收勝預期 奇異盤前股價漲逾11%

奇異2018年第4季營收優於預期。(圖：AFP)
奇異2018年第4季營收優於預期。(圖：AFP)

奇異 (通用電氣) (GE-US)今 (31) 日公布去年第 4 季財報，營收表現優於預期；受此消息激勵，奇異盤前股價漲逾 11%。

台北時間週四晚間 9 點 49 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，奇異股價上漲 11.32%，至 10.13 美元

奇異盤前股價大漲。(圖：翻攝自Investing.com)
奇異盤前股價大漲。(圖：翻攝自 Investing.com)
關鍵數據

財報顯示，去年第 4 季，奇異營收為 333 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (326 億美元)。

第 4 季調整後每股純益 (EPS) 為 0.17 美元，低於分析師預期(0.22 美元)。

第 4 季航空相關業務收入達 84.5 億美元，年增 21%，高於市場預期 (78.9 億美元)，是帶動整體營收成長的關鍵。

值得注意的是，電力業務仍表現不佳，營收僅 67.6 億美元，年減 25%，且遠低於市場預期 (74.5 億美元)。

公司看法

奇異執行長 Larry Culp 透過聲明表示，「我們的策略很明確，就是減輕負債、強化業務，這項工作，會從整頓電力業務著手。」

分析師看法

奇異全年自由現金流為 45 億美元，優於預期；Gordon Haskett 分析師 John Inch 認為，這是投資人很關心的數字，而奇異也超越了 40 億美元的關鍵門檻。

William Blair 分析師 Nicholas Heymann 指出，自 Larry Culp 上任以來，奇異面對的風險，已有所減緩。

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