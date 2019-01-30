〈仁寶旺年會〉英特爾晶片缺貨問題 牽動今年營收表現 最少可與去年持平

仁寶 (2324-TW) 今 (30) 日舉行旺年會，董事長許勝雄表示，2018 年對仁寶是「相當重要的一年」，雖然遇到缺料與貿易戰影響，但是仁寶克服困難，達到了 9677 億的業績，展望未來，副董事長陳瑞聰表示，若英特爾晶片缺貨問題有解，營收有機會成長，若不順利則持平看待，非 PC 營收比重目標可上看 4 成，公司動能無虞。

仁寶副董事長陳瑞聰指出，今年為因應貿易戰，除原本規劃，今年也興建重慶二廠，加上越南與台灣布局，希望讓整個產品線更完善。陳瑞聰強調，若今年英特爾方面的狀況順利，「非常有機會繼續成長」，若不順利則持平看待；非 PC 的部分則可望有接近 4 成的期待，整體來說今年公司內部動能無虞。

陳瑞聰認為，貿易戰狀況不會立刻結束，仁寶本來就在重慶有設廠規劃，目前二廠也正在建設中，預計今年 6 月完成，因此下半年開始，重慶將有 4 個廠同時運作，加上崑山、南京與成都，仁寶在中國的布局十分完善。

仁寶今年開始也將加速醫療領域的建設，陳瑞聰表示，目前擴展最快速的是「愛糖寶」，「愛糖寶」為糖尿病與慢性病的遠距照護系統，已推廣一段時間，線上有 1700 人共同使用。

另外，仁寶 3 年前併購勤利生物科技，並跨入血糖測試領域，去年營收由虧轉盈；此外，日照與長照居家系統、智慧病床，也都是仁寶未來的目標。

陳瑞聰指出，進攻生技醫療產業不容易，「就像在拼拼圖一樣」，仁寶會先把周遭的輪廓拼出來，再往核心布局。陳瑞聰坦承，去年醫療營收的佔比較小，今年的首要目標就是先提升出貨數，積極布局醫療領域。