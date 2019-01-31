〈Fed唱鴿〉Fed鴿派立場激勵 歐股可望創逾3年最大單月漲幅

根據《彭博社》報導，美國聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，市場風險偏好攀升，今 (31) 日歐股走揚，可望創下逾 3 年最大單月漲幅。

台北時間週四下午 5 點 31 分，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.26%，德國 DAX 指數上漲 0.44%，法國 CAC 40 指數上漲 0.48%，英國 FTSE 指數上漲 0.62%。

Fed 週三宣布，維持基準利率目標區間在 2.25% 至 2.5% 不變，符合市場預期。

Fed 聲明指出，有鑑於全球經濟、金融市場發展，且通膨壓力溫和，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於未來升息一事，將保持耐心。

Fed 亦稱，將繼續按月縮減資產負債表規模，但會根據未來經濟、金融情勢，調整步調。

1 月以來，泛歐 Stoxx 600 指數，累計漲幅達 6.5%，可望創逾 3 年最大單月漲幅。

個股表現方面，週四荷蘭皇家殼牌公司 (Shell) 股價漲逾 2.5%，酒廠帝亞吉歐 (Diageo) 銷售表現勝預期，股價上漲 3.7%。

安本標準投資管理環球策略主管 Andrew Milligan 表示，歐洲央行維持利率不變，加上市場樂觀預期，美中貿易爭端可望緩解，都是帶動歐股上漲的因素。