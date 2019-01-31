日本2018建設機械出貨額創新高！年增逾8%達2兆7590億日圓

日本建設機械工業會 (Japan Construction Equipment Manufacturers Association，CEMA) 數據顯示，2018 年建設機械出貨額 (包含補給零件總額在內)，較 2017 年增加 8.1%，達 2 兆 7590 億日圓，創歷史新高，且連續 2 年呈現正成長。

由建設機械工業會數據可得知，北美與歐洲市場表現突出，但來自中國的訂單，則有衰退跡象。

2018 年的建設機械出貨額，超越了 2008 年創下的最高水準。去年颱風重創西日本，出口雖然停頓了一段時間，但是在後來有填補了當時的缺口。北美與歐洲由於住宅市場的需求，建設機械銷售良好。在印尼及大洋洲的礦場用機械等，還有中東以外的地區表現也都相當穩健。

中國市場對建設機械的需求穩定，而日立建機 (6305-JP) 的桂山哲夫董事表示，「要留意需求量高的春節過後，會有多少的需求湧出」。多數業者也都抱持著慎重的看法。日立建機在 30 日所發表的，2018 年 4 – 12 月期的中國市場整體銷售額，年增 5% 為 824 億日圓；但是該公司對中國市場 (不包含中國廠商的國外製造商) 的 2018 年度需求預測，下修到年增 10%(較原先預測減少 4%)。與 2017 年度高達 8 成的年成長率相比，下跌幅度也極為驚人。

日本國內市場的出貨量，年減 5.4% 為 9633 億日圓，在 2016 年後首次出現減少。2017 年由於更為嚴格的廢氣排放規定，使得當年的銷量激增；需求量在 2018 年也因而出現回彈，銷售力道減弱，主力商品的挖土機 (怪手) 減少了 1 成多。

2018 年 12 月單月的建設機械出貨額，月增 8.2% 為 2359 億日圓。日本國內的出貨額也有所回復，月增 12.6% 為 834 億日圓；出口月增 5.9% 為 1525 億日圓。印尼市場由於礦場的需求，在銷售上的表現穩定，然而近來煤礦價格下跌，當地未來的建設機械銷售狀況仍需觀察。

日立建機 (6305-JP) 今 (31) 日在東京股市表現，上漲 3.89% 股價 2748 日圓。