消費旺季不旺 去年Q4 GDP跌破2字頭 10季來首見

主計總處今 (31) 日公布去年第 4 季國民所得概估統計，單季經濟成長率 (GDP) 為 1.76%，較 11 月預測數下滑 0.26 個百分點，更是 10 個季度來首見跌破 2 字頭，主計總處解釋，主要是因第 4 季消費和投資成長不如預期，併計前 3 季後，去年全年 GDP 率概估為 2.60%，下修 0.06 個百分點。

從內需來看，主計總處說明，雖第 4 季整體零售業營業額增 1.16%，餐飲業營業額增加 3.29%，9 合 1 選舉也挹注部分民間消費動能，但股票成交值減少 14.52%，使概估第 4 季民間消費成長僅 1.62%，低於 11 月預測成長 2.05%，對經濟成長貢獻僅 0.79 個百分點，較第 3 季再下滑 0.15 百分點。

政府消費方面成長 3.55%，對經濟成長貢獻 0.53 個百分點；資本形成方面，因國內部分廠商資本支出計畫審慎，與航空業者機隊購置相對去年同期減少，概估資本形成實質成長 9.32%，低於 11 月預測成長 12.21%，對經濟成長貢獻 1.82 個百分點。

整體來看，第 4 季國內需求成長 3.73%，對經濟成長貢獻 3.14 個百分點。

而外需方面，出口連續 10 季增長，概估商品及服務輸出實質成長 1.21%，較 11 月預測成長 0.39% 高；輸入方面，農工原料進口續呈兩位數增長，惟資本設備進口再呈縮減，第 4 季按美元計價商品進口增 6.78%，概估商品及服務輸入實質成長 4.14%，也高於 11 月預測成長 3.53%。

輸出與輸入相抵，第 4 季國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.38 個百分點，已是連 2 季呈現負貢獻。