順達桃園逾4千坪土地與建商合建 獲利近20億元 未來EPS貢獻逾13元

筆電鋰電池大廠順達 (3211) 週三 (30 日) 晚間公告董事會通過與富宇建設的合建分售案，標的為桃園市龜山區樂捷段 56 號土地共 4046.9 坪，預計總收入將可高達 26.305 億元，獲利估計將近 20 億元，貢獻每股盈餘可望超過 13 元。不過，儘管目前簽約後已收取 10% 的訂金，後續按照合約將分期收款，但認列財報要等到建物完成並取得使用執照、土地得以轉讓後，時間預計要 3-4 年之久，屆時會一次認列。



據了解，此塊土地是順達科 2012 年取得機場捷運 A7 站開發區產業專用區土地，去年產權到手，逾兩萬坪土地進入開發階段。其中，新總部已經完工，預計今年中將陸續搬遷進去，這次的住宅區土地開發案，該公司採取與富宇建設合建分售，土地面積超過 4 千坪。



而這次與建商合建分售案是該專用區的住宅土地，因為屬專用區性質，無法直接出售土地，因此以合建分售的方式為之，順達科出土地，建商出營建成本。不過，為了保障利益，合約明定順達科的保證總收入共 26.305 億元，據悉獲利高達近 20 億元，超過一個股本。