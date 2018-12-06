資訊產品旺季加持 順達11月營收創32個月新高 今年業績挑戰3年新高

筆電鋰電池大廠順達 (3211)11 月合併營收 18.66 億元，創 32 個月新高紀錄，月增率 21.24%，年增率 19.6%，累計前 11 月共 160.7 億元，年增率 12.1%。順達指出，業績創高主因為筆電與平板等資訊產品旺季加持，加上非 3C 業務穩定貢獻所致。



順達週四 (6 日) 股價早盤因利多激勵開高走高，最高來到 45.3 元價位，上漲 8.2% 或 3.45 元，為兩個半月新高價，盤中雖受大盤重挫逾 200 點影響收斂漲勢，但仍維持逾 4% 的漲幅。



據了解，順達近年除了既有的資通訊鋰電池業務之外，也積極發展非 3C 市場，包括不斷電系統備援電池、LEV 雙輪電動車電池以及工具機動力電池等領域都有斬獲，也開發包括穿戴式裝置等配件電池，供貨美系品牌大廠，目前非 3C 業務占總營收比重達 10-15%。



而第四季業績攀高，主要的貢獻仍屬筆電與平板等資訊商品在傳統旺季的挹注，且目前出貨之筆電鋰電池多在輕薄化趨勢之下，多採用鋰高分子電池，單價提升，帶動業績成長。



法人評估，順達第四季業績可望優於第三季的 46.3 億元，幅度上探 5%，來到今年度高峰，且較去年同期的 42.92 億元有雙位數成長，創下新高紀錄，全年合併營收超過 175 億元，挑戰 3 年新高。明年因有新產品與新客戶的佈局效益顯現，業績有機會進一步突破。