5G基建需求殷 諾基亞大漲 凌華猛攻 研發費用換算每股逾7元將收割

5G 題材持續延燒，國際電信設備龍頭諾基亞 (Nokia) 股價飆漲，法人點名，身為其邊緣運算伺服器 (Edge Server) 供應商的 IPC 廠凌華 (6166) 受惠，相關產品去年第四季即獲諾基亞釋出大單，成為上季與本季營運成長的主要動能之一。凌華週一 (28 日) 股價在諾基亞股價大漲激勵之下開高走高，早盤大漲超過 9%，最高來到 42.75 元，逼近漲停板 43 元價位。諾基亞上週五 (25 日) 股價大漲逾 6%，1 月漲幅逼近 2 成。



凌華董事長劉鈞看好 5G 商轉將對工業物聯網 (IIoT) 的帶動，並認為 2020 年的東京奧運將成為 5G 的示範場域，帶動產業起飛，因此大舉投入研發資源，全力押注邊緣運算領域。儘管去年因客戶訂單延遲使業績未如預期，但隨著今年起步入 5G 元年，電信設備商開始投入 5G 商業應用的基礎建設，凌華可望開始收割，今年營運將否極泰來，恢復成長。



凌華股價先前受到特定外資的出脫影響，股價一度跌破 30 元大關，近期外資已轉賣為買，籌碼面轉佳。法人評估，去年第四季因包括諾基亞等歐、美系客戶訂單挹注，業績創高，上季獲利有機會逼近前三季總和，首季淡季不淡，同時，長期投入技術開發的凌華，是 IPC 業者中最為積極者，2017 年的研發費用換算每股盈餘約逾 7.2 元，遠高於龍頭大廠研華 (2395)5.5 元，因此股價本益比評價也高於同業，而這些技術投資將進入回收期。