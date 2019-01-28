川普政府正式取消對俄鋁等3家公司制裁

川普政府週日 (27 日) 正式取消對俄鋁 (0486-HK) 等 3 家俄羅斯公司的制裁，這些公司主要與富商歐柏嘉 (Oleg Deripaska) 有關聯。

美國財政部在上個月通知國會，有意解除俄鋁等公司的制裁，主要是這些公司是因為與歐柏嘉有關而被制裁，並非公司本身有不當作為。財政部說，俄鋁、EN + 集團以及能源公司 JSC EuroSibEnergo，已經進行重大重組及治理改革，承諾增加透明度，並切斷歐柏嘉的控制權。

財政部對歐柏嘉的制裁則仍然有效。美國對俄羅斯的制裁，主要是因為俄羅斯併吞克里米亞、干涉美國選舉，以及支持敘利亞政府等作為。

民主黨及部分共和黨議員並不滿意這項決定，他們認為，即使歐柏嘉的個人所有權減少，仍具有實質的影響力。不過本月早前的參議院投票中，取消制裁的法案以 57:42 獲勝。

先前被制裁公司中，俄鋁最受矚目，因為這家公司是中國以外，全球最大的鋁生產商。制裁生效後，對中國生產鋁的需求大增，也使中國鋁在 2018 年出口量創下史上新高。川普政府官員及許多反對維持制裁的共和黨人表示，他們擔心一直這麼做對全球鋁業的影響。

港股俄鋁今天利多刺激之下，開盤大漲 5.03%，報 3.13 港元。