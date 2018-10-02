國人出國自由行占比已達5成 二大東南亞目的地成長最快

國際訂房網站 Expedia 今 (2) 日公布 2018 台灣旅客旅遊規劃行為調查報告，發現今年以來國人出國已有 50% 是自由行，Expedia 說明，站上最熱門的飯店銷售仍是日本自由行和國旅需求，但近來觀察到東南亞成長速度相當快，特別是菲律賓宿霧和越南胡志明市等地。

Expedia 主管說明，由於東南亞旅遊費用相對低，且廉價航空陸續開航，例如台灣虎航直飛宿霧，均帶動國人前往當地自由行的意願，其中，飛越南機票票價最低可看到 3000-4000 元，即便是相對旺季也僅要 7000-8000 元。

另一方面，Expedia 調查旅遊習慣也發現，國人平均要耗時 33.3 小時來規畫行程，時間多用在搜尋或預訂機票和住宿，並研究當地的交通方式、瀏覽旅遊景點介紹等。

此外，Expedia 表態高度看好整體亞太區的旅遊市場成長力道，預計今年可達 4.9 兆元的規模，其中，線上旅遊市場將占 40%。

為了迎合自由行的成長趨勢並與其他競爭平台做出差異化，Expedia 今日宣布將加強機加酒的行程銷售，不同於其他訂房網站，除了可提供訂購機票服務，訂購的消費者可在機票的來回時段內看到 Expedia 僅提供給訂購機票消費者的隱藏版飯店折扣。

Expedia 表示，自 2015 年開始銷售機加酒的組合，當時提供最低折扣 76 折，到今年已加大折扣至 52 折起，2 年來機加酒銷售成長高達 80%，隨著機加酒商品新服務的推出，可望進一步推升銷售。

從 Expedia 的新行銷方案可看出，除了實體旅遊業者正積極擴大網路布局，線上旅遊業者也在拚創新。