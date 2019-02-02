〈過年何處去〉全聯福袋高人氣 花蓮最新歐風度假小鎮迎賓

進入農曆年節，除利用 9 天長假出國旅遊，其實國內也有許多相當有趣活動和度假去處，值得注意的有，今年全聯福袋最大獎破天荒要送保時捷，到東部享受慢活行程的民眾可前往花蓮歐風度假小鎮─瑞穗春天國際觀光酒店已開始試營運，另外遠雄海洋公園提供「童叟無料」優惠專案；至於在台北市過年的民眾，則可到台北 101 體驗傳統技藝如捏麵人、剪紙和舞龍舞獅。

過去一向大受全民歡迎的全聯福袋，今年同樣在大年初一早上 9 點準時開賣， 首度祭出市值 332 萬元起的 Porsche 保時捷 Macan S 藍色款作為最大禮，另外加碼贈送價值 10 萬元的造型福利熊手工大玩偶，再創下零售通路的福袋大獎紀錄。

而全聯今年首次推出兩款價格不同的福袋，除了 200 元「新春福袋」(全台限量 10 萬袋)，另外還有 1000 元「超級福袋」 (福利熊購物車紅色 / 藍色全台限量各 5,000 台)，其中，200 元「新春福袋」內含 1 組抽獎序號，1000 元「超級福袋」則內含 5 組抽獎序號，得獎機會一口氣增加 5 倍。

除了抽獎券，全聯強調「新春福袋」和「超級福袋」總價值分別超過 1100 元 (含福利熊絨毛吊飾環保袋) 和 3600 元 (含福利熊保冷三輪購物車)，預計將再造成排隊搶購潮。

而近期花東旅遊最夯的話題就是瑞穗春天國際觀光酒店全新登場，以歐風城堡溫泉度假小鎮為主題，成為國內極具特色的渡假村，更是全台唯一結合主題水樂園的飯店，而其中的「親子別墅」，每間親子房均設有兒童溜滑梯，相當適合家庭客群到訪，春節訂房率已超過 70%。

另一方面，遠雄海洋公園為吸引家庭客群，連假期間有「童叟無料」超狂優惠方案，6 歲以下兒童或 60 歲以上成人可免費入園；而為回饋花東在地鄉親，憑 G、U、V 開頭的身分證件，可以 390 元優惠價格入園。

若是留在台北市過年的民眾，除了有眾多百貨福袋可選擇，大年初一到初五台北 101 特別規劃傳統技藝主題，融合台北 101 意象邀請傳藝老師現場獻藝，包括製作結合 101 大樓造型的春字剪紙窗花、101 銅錢造型剪紙杯墊、可愛 Damper Baby 造型捏麵人、印有 Taipei 101 字樣的豬年手工皮飾，民眾只需憑館內單筆消費滿 2000 元發票可現場體驗。

除此之外，大年初一至初三每日上午 10:30-11:00，台北 101 安排舞龍舞獅於館內外帶動熱鬧氣氛，初二和初三另備有小小舞獅讓民眾體驗，為新的一年帶來好彩頭。