永大董事會通過日立收購案 小股東不排除提告背信

永大 (1507) 下午董事會通過審議委員會同意的日立公開收購永大內容，對於這樣結果，獨立董事陳世洋無法接受董事會通過內容，另外也有永大小股東擬發起提告，不排除以「背信」控告公司董事會，以維護股東權益。永大 3 位獨立董事包括陳世洋、廖錦玉及謝永明所成立的審議委員會，昨天下午討論審議日立（Hitachi）公開收購永大 100% 股權案，會議結果 2 票比 1 票，同意接受日立以每股 60 元公開收購永大案，並於今天下午董事會進行討論通過。



陳世洋今天在董事會上也提議，日立應依照公開收購的拘束性意向書內容，將最低收購數量比例調整回到 38.32%，而非 21.66%。



陳世洋質疑，日立 2018 年 10 月 26 日對外公告所稱的最低公開收購數量為 1 億 5661 萬 9362 股，占永大已發行股份（不包括庫藏股）總數約 38.32%，但日立 2019 年 1 月 16 日公開收購申報書及公開收購說明書記載的最低公開收購數量僅為 8850 萬 4328 股，占永大機電已發行股份（不包括庫藏股）總數約 21.66%，明顯調降公開收購數量，已實質違反證券交易法規定。



據了解，日立目前可以掌握的股權包括日本日立、員工持股信託、福委會，許作立個人、永大文教基金會 22.16% 股權，其中許作立持股 4.3%。



市場派人士認為，經營者首要目標是應該讓永大好好經營，若不經營也應該建立公平機制，要賣公司也應該是價高者得，非私相收受，也非賤賣公司資產。



法人指出，永大 2018 年儘管業績不佳，但在之前訂單支應下，全年每股盈餘約 1.7-1.8 元。