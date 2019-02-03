〈理財〉三大政經因素左右豬年景氣 投資台股挑長線逢低介入

國際貨幣組織 (IMF) 下修今、明兩年的經濟成長預測，市場經濟動能放緩示警不絕於耳，但投信認為，影響今年經濟成長主要包括經濟放緩、美中貿易戰與英國脫歐等三大因素，至於台股投資策略，建議挑選長線具支撐的類股，以長線逢低布局抵禦市場波動。

保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠認為，全球景氣放緩是不爭的事實，各大機構陸續下調今年 GDP 預測可見一斑，不過，從就業數據及企業獲利來看，全球經濟並沒有陷入衰退的危機，成長動能依然健康且穩健，只是增速放慢而已。

歐陽渭棠指出，上半年全球股市將是震盪整理格局，主要是全球景氣趨緩拖累企業獲利的負面衝擊逐漸顯現，美中貿易談判持續進行及英國脫歐歹戲拖棚，市場情緒備受干擾之際，金融市場波動料將大增。

不過，由於去年第四季金融市場大幅修正已率先反應利空消息，因此預料上半年即使股市陷震，波動幅度將較去年來得收歛。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，電子股上半年持續去化過多庫存，加上新訂單能見度不明朗，預期第 2 季仍沒有太多的表現空間，但可以留意的是，第 2 季適逢上市櫃公司陸續發布股利，大盤可望在高息股的加持下蓄積動能，傳產股及權值股將成為盤面焦點。

朱冠華指出，進入下半年後，台股料將重返電子股獨掌大局的光景，除了庫存去化疑慮消弭，來自新產品量產的訂單可望回升，產業前景跟著明朗化，電子股再展雄風可期，有望成為推升指數向上的主力。

野村投信認為，台股豬年將以區間整理為主，由於產業與個股差異擴大，選股為決勝關鍵，價值面表現比以往更受重視，建議投資人採取逢低佈局策略。長期趨勢看好的族群如 5G、電動車、無人車、雲端等，短線雖仍會受到大盤走勢影響而出現波動，但在長線趨勢支撐下，回檔幅度將較為有限。

整體而言，上半年需留意經濟趨緩、貿易戰以及英國脫歐等政治事件。2019 年的經濟成長動能明顯趨緩，也影響企業獲利成長持續下修；但相對的，因評價水準已經偏低，除非受到負面因素如貿易戰與英國脫歐等事件干擾造成市場震盪，具吸引力的價值面將成為市場支撐與潛在上漲助力。