廣達尾牙今晚登場 AI、雲端成展望焦點

廣達 (2382-TW) 尾牙將在今 (31) 晚盛大登場，董事長林百里去年尾牙提出「三個第一」說法，強調公司在筆電、穿戴裝置以及雲端市場的強勁表現，近年更看好人工智慧 (AI) 發展，預計將成為今晚尾牙的演說重點之一。

廣達業務營收以筆電、穿戴裝置與雲端三大業務為主，近年受全球筆電市場增長消退影響，但穿戴裝置與伺服器兩大產品需求持續推升，加上 5G、AI 等新商機加持下，以伺服器為主的雲端事業，業績仍可望有雙位數以上成長力道。

回顧去年表現，廣達筆電出貨 3760 萬台，年減 11.3%，主要受到蘋果新 MacBook 延遲上市，以及整體筆電市場需求疲軟，加上英特爾 (Intel)CPU 缺貨，導致全年筆電出貨量下滑。

在穿戴裝置部分，受到仁寶 (2324-TW) 加入供應鏈，導致廣達 Apple Watch 訂單面臨分食問題，兩大廠的訂單配比例成為法人關注焦點。因蘋果新品去年較晚上市，拉貨動能有望延續到今年首季，仍為眾業務中較穩定的一塊。

廣達除了延續筆電本業的競爭力外，更將觸角伸向雲端市場。旗下資料處理中心大廠雲達近期宣布和 IBM 簽署雲端維護服務合約，為全球企業客戶提供 7 天 24 小時 (7x24) 售後服務，滿足客戶對雲端資料中心的需求，同時積極深化雲端佈局。

林百里近年來相當看好 AI 產業發展，在去年成立了「AI 實驗室」，初步朝向醫療、智慧製造與智慧家庭等領域邁進，並且為因應中美貿易戰轉廠需求，計畫進一步擴增新據點，以擴大台灣產能，表達出對未來 AI 產業發展的重視。

展望今年首季，隨著進入傳統淡季，預期三大業務出貨量皆會下滑。

廣達 2018 年營收達 1 兆 280 億元，年增 0.6%，創下歷史第 3 高營收紀錄，同時延續 2017 年登上破兆關卡。