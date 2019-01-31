佳世達連三年獲得CDP領導等級肯定 係為製造業最高等級

國際碳揭露計畫 CDP 公布 2018 年國際專案評比成果，佳世達 (2352) 積極落實節能減碳政策及管理，已連續第三年獲得氣候變遷項目「領導等級」的肯定，在台灣企業中名列前茅，今年成績亦為國內製造業最高等級。CDP 是由全球約 100 兆美元的投資者和品牌商支持的非營利組織，使投資機構和採購決策者，可依此環境數據資料，管理風險並抓住機會，做為永續投資與尋求合作夥伴的重要參考依據。



CDP 目前除氣候變遷項目外，亦開始涵蓋水、森林等專案項目，每年邀請全球大型企業揭露有關氣候變遷之風險與機會、溫室氣體排放數據，以及碳管理制度等資訊，2018 年共有 7,018 家企業參與評比，透過資料分析及評比，相關成果再提供予投資者與品牌商參考。



CDP 與中華民國企業永續發展協會昨 (30) 日舉辦「2018 台灣 CDP 發表會」，分享 2018 年 CDP 調查報告，剖析全球與亞洲 CDP 現況與趨勢，CDP 由 35 個國際主流法人投資機構聯署成立，代表 650 多家管理超過 87 兆美元的投資機構，以及 115 家採購金額超過 3 兆美元的品牌商，向其投資的企業與供應商發放 CDP 問卷，希望透過價值鏈的影響力，督促企業重視氣候變遷議題。



佳世達表示，公司自 2010 年起發展「企業永續發展」系統化與架構化，在環境上以「綠色產品」、「綠色營運」、「綠色供應鏈」持續推動碳管理，透過每季的企業永續發展委員會，進行節能減碳之相關績效管理，累積至今成果豐碩，相較於基準年 2009 年，2018 年的每百萬美金產值用電量已降低 33.88%。