台灣大攜手Nokia展示「真5G」實機 符合3GPP R15標準

因應 2020 年台灣 5G 商轉倒數，迎接 5G 元年到來，台灣大哥大 (3045) 搶先於今年二月世界行動通訊大會 (MWC) 登場前，攜手諾基亞 (Nokia) 於今 (25) 日展示全台「真 5G」實機設備，並開創三個先例，首次在 5G 試驗室外的場域，以 2020 年將開放競標、可支持高達 100MHz 的 3.5GHz 之 5G 頻段，進行 5G 基地台測試，現場同步展示即時 360 度環景的 VR 虛擬實境 (Virtual Reality 360)，以及翻轉產業轉型進程、具工業 4.0 概念的 AR 擴增實境(Augmented Reality) 等高端科技服務，成為全台第一個符合世界 3GPP R15 標準設計，真正在台實際發射 5G 訊號的電信業者。為打造 5G 新藍海，台灣大早已密集布局，第一波在 2018 年底與工研院合作主攻 IIoT/AIoT 無人經濟與佈局 iMEC/ VR360 雲平台計畫，2019 年與 Nokia 攜手合作舉辦記者會展示「真 5G」實機設備，展出內容包括 5G AirScale 基地台、VR360 Live 和 AR 工業 4.0 等 5G 實機與重要應用，現場並展示首度在台亮相、全台第一支如同智慧型手機大小的 5G 測試裝置，搭載 Snapdragon X50 5G 數據機和天線模組等高通 5G 行動解決方案，符合極端數據需求，滿足廣泛的使用案例和佈建情境，實現效能更高的沉浸式延展實境，為全球帶來革命性的 5G 體驗。