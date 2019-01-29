LINE Pay攜手Visa 於日本推首張聯名信用卡 發展無現金化

LINE Pay 今（29）日正式宣布與 Visa 合作，近期將在日本發行 LINE Pay Visa 聯名卡。透過此聯盟與新服務，只要將 LINE Pay Visa 聯名卡綁定至 LINE Pay 帳戶，不必出示實體卡片，就可以用手機直接刷卡消費，將拓展日本用戶行動支付選項，加速日本境內無現金化的發展，期望藉由 Visa 的全球網絡提高 LINE Pay 的國際能見度。

LINE Pay Visa 聯名卡可在日本當地與全球支援 Visa 付款的店家使用；不同於現今在日本發行的 LINE Pay 儲值卡，用戶不需預先於 LINE Pay Wallet（電子錢包）內加值，只要將 LINE Pay Visa 聯名卡綁定至 LINE Pay 帳戶，不必出示實體卡片，便可在 LINE Pay 合作商家內出示手機螢幕直接刷卡結帳。

LINE Pay 執行長高永受表示，提供用戶最好的支付體驗一直是 LINE Pay 發展以來的首要目標。透過 LINE Pay Visa 聯名卡的推出，可望強化 LINE Pay 行動支付服務，藉由提供更多樣化且方便操作的功能，鼓勵用戶體驗行動支付的美好與便利。

另外，LINE Pay Visa 聯名卡將祭出許多獨家優惠來回饋忠誠用戶。除了熟知的 LINE Points 點數回饋獎勵外，更結合「My Level」升級版獎勵機制，用戶消費達不同回饋門檻，將獲得不同比例的 LINE Points 回饋，消費越高回饋越多。