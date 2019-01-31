美股盤中─波音與蘋果財報支撑 道瓊上漲逾300點

美國股市週三中場上漲，道瓊上漲逾 300 點。波音與蘋果公布財報利多，帶動了大盤走高。

台北時間 00:20

道瓊工業平均指數上漲 340.19 點或 1.38% 至 24920.15。

Nasdaq 指數上漲 68.96 點或 0.98% 至 7097.25。

S&P 500 指數上漲 20.55 點或 0.77% 至 2660.55。

波音股價上漲 6.8%，該公司公布上季獲利優於預期。該大型飛機公司亦公布，全年營收首度超過 1000 億美元，並預估 2019 年獲利強勁。

蘋果公布上季獲利略優於預期，其股價上漲 4.8%。該公司上季整體營收高於預期，但 iPhone 銷售則低於預期。本月稍早，蘋果已削減營收預估，原因在於中國經濟減緩。

本週為財報季高峰期。本週結束後，將有逾 100 家 S&P 500 企業已公布季報。目前為止，已公布財報的企業中，71% 獲利優於預期。

AMD 公布財報帶來利多，股價大漲逾 15.7%。

台北時間 03:00 聯準會 (Fed) 將公布利率決議，為市場所重視。預期 Fed 將維持利率不變，投資人將研判 Fed 是否結束縮表計畫。

經濟數據方面，ADP 公司公布美國私人企業 1 月新增就業 21.3 萬人，分析師預估為新增 17.8 萬人。

週五，美國將公布 1 就業報告，為投資人所矚目。