宏捷科去年EPS估近2元 今年Q1營運續淡

宏捷科 (8086) 受到智慧型手機端庫存調整影響，去年下半年營運轉淡，第三季 EPS 降至 0.32 元，第四季營收進一步下滑至 3.43 億元，季減 2 成，預估 EPS 約 0.1~0.2 元，全年 EPS 近 2 元。由於智慧型手機需求不見好轉，預估第一季營運維持低檔，不過，宏捷科 VCSEL 客戶數持續擴增，已有 2~3 家客戶正式量產，今年營收占比有機會從去年的 10% 倍增至 20%，下半年營運有機會好轉。宏捷科主要製程包括 HBT、pHEMT，目前 HBT 佔營收比重約 60%~70%，主要終端用途在於手機功率放大器。pHEMT 製程佔營收比重約 10%~15%，主要終端產品用途為 Switch。



而外界關主的 3D 感測產品，目前 VCSEL 營收占比 5%~10%。宏捷科積極開發相關產品，目前客戶數已增加至 10 位，並有 2~3 家客戶正式量產，以手機應用為主，公司也計畫擴充產能，預估今年 VCSEL 營收占比可望提高至 20%。



宏捷科去年營收先盛而衰，上半年 EPS 已經衝上 1.54 元，但下半年智慧型手機展望不佳，手機端清庫存影響，及美系大客戶出貨轉淡影響，第三季 EPS 降至 0.32 元，第四季營收進一步下滑至 3.43 億元，季減 2 成，預估 EPS 約 0.1~0.2 元，全年 EPS 近 2 元。