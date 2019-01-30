東森今年獲利靠3大引擎

東森國際 (2614-TW) 董事長廖尚文今 (30) 日指出，線下「自然美」和「寵物雲」實體店的拓展是今年業務重點，店數將翻倍增；而獲利主要來自三大事業體，包括自然美、東森購物和倉儲事業，至於近來討論度高的「星光雲」、「電競雲」仍處在成長期，預料明年過後將看到明顯的投資效益。

東森集團在去年第 4 季轉投資自然美後，正積極強化兩岸美妝事業布局，規劃海內外總加盟店數要從目前的 1000 家，2 年內翻倍成長至 3000 家，其中，在台灣目前已有 3 家直營旗艦店和 250 家加盟店，預估今年直營旗艦店和加盟店都將倍增至 20 家、500 家。

去年東森購物為擴大事業版圖，除併購香港草莓網跨足全球電商，並與自然美結盟展開線上和線下強強合作，東森購物加上草莓網全年營收達 173 億元，年增 24%，稅後純益 5.89 億元，每股純益 5.8 元。

除了東森購物金雞母，東森國際持股近 95% 的東森新媒體控股也成為下一個成長引擎。東森新媒體控股旗下擁有「新聞雲雲」、「寵物雲」、「星光雲」和「電競雲」4 間子公司，除新聞、影音和廣告外，正開始深耕寵物、娛樂和電競等產業。

廖尚文指出，近來「聲林之王」節目播出後佳評不斷，成功創造強大市場聲量，不僅可藉此與線下整合，還可賣節目版權，往後「星光雲」將繼續專注於娛樂媒體、演藝事業發展，朝全方位娛樂公司邁進，打造華人泛娛樂領先品牌，樂觀看好將來可創造出龐大獲利。

而「電競雲」公司未來將與各縣市政府共同主辦大型電競賽事活動，提供電競影音內容，並將打造電競社群平台，藉由與粉絲、會員間的互動、討論，產生話題、使用者自製內容，來提升市場地位。