誠美材董事會臨時動議決定換董事長 現任董座何昭陽主張會議無效

誠美材 (4960) 公告董事會決議，董事長將由副董葉美麗取而代之，副董由梁基磐出任，對於董事會決議，獨董蔡蒔銓持保留意見，認為現任董事長何昭陽缺席，難以評估臨時動議對公司正面及負面的效果，何昭陽也表示，此次董事會召開原定延期，並主張決議無效。誠美材前身為奇美材，係為奇美實業在面板零組件偏光板重要布局版圖，不過就在奇美電三合一之後，由鴻海集團全面主導，更名為群創之後，失去面板供應強力後盾，2016 年之後就處於虧損狀況，後來把業務觸角、設廠的重心轉往大陸。



轉投資昆山奇材，合作對象由昆山政府相關單位，轉換成杭州錦江集團、浙江任遠進出口公司，去年中公司名稱將改為誠美材，昔日「股市金釵」葉美麗於去年 6 月底董事補選出任副董一職。



今日董事會則由董事陳俊雄在臨時動議議程提出，改選葉美麗、梁基磐分別接任董事長、副董，何昭陽遭到撤換！對此，何昭陽反擊表示，該會議已經延期，會主張此次董事會無效，而且董事當中僅 3 人同意未達門檻，亦無法律效力。



蔡蒔銓也發難，對提案持保留意見，他指出，議案在臨時提出，何又缺席此次董事會，無法聽取雙方說明，詳細了解相關情節及對公司的影響，難以評估臨時動議對公司正面及負面的效果；另外，蔡蒔銓強調，這項臨時提出之時機並不適當，既然沒有足夠的資訊及時間評估這項臨時動議對公司的影響，對於臨時動議無法表示意見，無法參與表決。