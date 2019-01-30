高盛選股獲勝3關鍵：高營收成長、高夏普比率、合乎雙Beta評估

投資銀行在市場上一向擁有較高勝率，外電報導，如高盛 (GS-US) 即常擁有擊敗市場表現的秘訣，但只與其菁英俱樂部的客戶分享，該銀行專門為客戶創建了 39 個投資組合，其中 34 個今年表現優於市場，甚至其中 3 個投資組合漲幅為 11%，是 S&P 500 指數年初至今報酬的兩倍之多。

根據高盛週一向客戶提供的説明、投資組合的結構、增長前景等，高盛認爲 3 個獲勝關鍵是「高營收成長」、「高夏普 Sharpe 比率」、和「合於雙重 beta 值評估 (指市場內的 downside beta 與 upside beta)」。

據了解，高盛 10 年來一直在各種專業行業和主題進行篩選，但這些投資組合僅供客戶在彭博内網上進行交易買賣。高盛對於投資組合的股票守口如瓶，也不會隨時公布完整檔案、及每日和每週的數據。

除了本月的良好記錄外，這些投資組合也有長期的優良記錄。然而，高盛並不建議隨時，或長時間購買和持有投資組合，他們會根據市場環境，在特定時間推薦某些組合。

舉例來説，高盛在上週末向客戶警告中國營收較高的公司，特別是輝達 Nvidia (NVDA-US) 的消息，而過了幾天後，輝達因發布了對中國經濟放緩的訊息使股價大跌。

消息指出，今年表現最佳的投資組合包含了 S&P500 内最具有高營收成長的 50 家公司股。該投資組合自 2011 年 5 月成立以來，迄今為止報酬率達 143.4%，今年 1 月目前表現為 10.7%。相對的，S&P500 同期迄今為止表現達 137.3%，今年 1 月報酬率達 5.4%。

高盛美國首席股票策略師 David Kostin 在報告中表示，「這一投資組合主要集中在利用營收來創造，而不是靠利潤來推動盈利成長的公司」。該投資組合的股票包括 Netflix (NFLX-US)、Align (ALGN-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Autodesk (ADSK-US) 等。

今年的另一個勝選策略為 Sharpe 比率，衡量股票相對於其波動率的表現。高盛用目標價格及 6 個月期權隱含波動率，來衡量 Sharpe 比率。

Kostin 表示，「包含風險的這項指標可以在絕對基礎上保持穩定的報酬率。我們的投資組合相對於 S&P500 類似風險的股票比較，預期報酬的中位數幾乎是它的 2 倍」。

自 2009 年 12 月成立以來，該投資組合今年報酬率為 11.5%，自創立以來報酬率高達 238.8%。内含的股票包括 PVH (PVH-US)、Conagra (CAG-US)、威騰電子 Western Digital (WDC-US)、和 Assurant (AIZ-US)。