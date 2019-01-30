貴金屬盤後─國際政局引進避險買盤 黃金收高5.80美元

黃金期貨週二連續第三個交易日收高，國際政局風險引進了避險買盤，抵銷了股市上漲與美元持穩的利空。

聯準會 (Fed) 今日開始舉行為期二天的政策會議，預期升息的政策將逐步取消，對黃金屬利多。

2 月黃金上漲 5.80 美元，或 0.5%，收於每盎司 1308.90 美元，創 6 月以來收盤高點。

分析師說，黃金終於穩定站上 1300 美元關卡，Fed 的鴿派立場與全球經濟成長的擔憂，支撑了黃金上揚。

Fed 預定今年二次升息，低於原先預估的三次，但官員強調升息並未成定局。經歷了 12 月的股市動盪後，許多 Fed 官員強調，在政策正常化方面，央行將具有耐心。分析師說，該談話有助黃金走高。

3 月白銀上漲 7.4 美分，或 0.5%，至每盎司 15.839 美元。

美元週二持穩，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲不及 0.1% 至 95.825。

黃金期貨收盤時，歐洲股市上漲，美國股市則漲跌互見。

分析師說，國際政局風險上升，推升了黃金的胃口。英國脫歐不定，中美貿易發展及全球經濟成長擔憂，削弱了投資人的風險胃口，黃金可能持續走高。

其他金屬交易方面，3 月銅上漲 1.7% 至每磅 2.725 美元。4 月白金上漲 0.2% 至每盎司 815.80 美元。3 月鈀金收於每盎司 1303.60 美元，上漲 1.1%，接近黃金價格。