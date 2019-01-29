貴金屬盤後─黃金收高5美元 美股下跌及政局憂慮為利多

黃金期貨週一連續第二個交易日收高。美國股市疲弱，投資人持續擔憂國際政局，推升了黃金價格。

聯準會 (Fed) 定於週二與週三舉行政策會議，投資人亦等待最新的政策決議。

2 月黃金收高 5 美元，或 0.4%，至每盎司 1303.10 美元，創約七個月最高收盤水準。

3 月白銀上漲 6.6 美分，或 0.4%，至每盎司 15.765 美元。

上週末，美國部份政府關門暫時結束。但大多投資人及川普總統本人似乎並不相信關門結束能夠持續。

週二，英國國會將再針對英國脫歐協議，進行投票。因英國首相梅伊提出的最新版本與前一版本類似，分析師預期，國會將再度投票否決。

政治因素加上 Fed 會議，增加了市場的不確定性，有助引進黃金的避險買盤。

分析師說，因經濟擔憂增加，預期週三 Fed 將不會升息，對黃金屬利多。

週五，美國將公布 1 月就業報告。若該數據強勁，對黃金將屬利空。分析師預估，美國 1 月新增就業為 17.7 萬人。

升息有助支撑美元，對黃金構成壓力。因黃金不具有利息， 升息亦將削弱黃金的吸引力。

分析師說，近幾週，Fed 強調政策將依數據而定，是否升息將具有彈性。市場目前反應今年將不升息，在本週政策會議後的記者會中，預期 Fed 主席鮑爾將強化寬鬆的措辭。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 95.699，有助支撑黃金。

其他金屬交易中，3 月鈀金下跌 2.3% 至每盎司 1289.30 美元。4 月白金下跌 0.5% 至每盎司 814.50 美元。3 月銅下跌 1.8% 至每磅 2.68 美元。