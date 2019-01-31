貴金屬盤後─黃金收高 Fed公布利率決議後 擴大漲幅

黃金期貨週三創 5 月中以來，最高收盤水準，並創一個月來最長上漲期間。聯準會 (Fed) 公布維持利率不變，並說對下一次的利率行動，將會具有耐心。消息傳出，在電子盤交易中，黃金持續走高。

電子盤交易中，4 月黃金上漲至每盎司 1321.40 美元。Fed 消息公布前，4 月黃金上漲 30 美分，或 0.02%，收於每盎司 1315.50 美元。

4 月合約連續第四天上漲，並創 6 月中以來最高收盤水準。

聯準會 (Fed) 週三決議維持聯邦基金利率不變，並說對進一步的利率行動，將會具有耐心。Fed 並指出，若有必要，決策官員對減緩縮表速度，將採取開放態度。

政策正常化速度減緩，對美元屬利空。Fed 消息公布後，美元指數下跌 0.3%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

投資人將注意 Fed 主席鮑爾的記者會，研判央行的升息速度與縮表計畫，該二因素可能影響貴金屬走勢。

分析師說，Fed 為回應金融與國際的發展，已暫時停止升息及縮表，充分反應了股市的訊息。

在週三的決議之前，決策官員已表示對利率正常化將具有耐心。升息速度減緩，有助支撑黃金市場上揚。

週五，美國將公布 1 月就業報告，為市場所矚目。

其他金屬亦收高，3 月銅上漲 1.6% 至每磅 2.768 美元。4 月白金上漲 0.05% 至每盎司 816.20 美元。3 月鈀金上漲 1% 至每盎司 1316.40 美元。