看準「萌」商機 合庫、華南銀推卡通聯名卡 專攻年輕族群

搶攻年輕消費族群，合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀與華南金 (2880-TW) 旗下華南銀今 (31) 日宣布推出超萌卡面「卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡」，合庫金暨合庫銀董事長雷仲達表示，發行該卡希望信用卡族群年齡層能向下延伸；華南銀則表示，發行肖像卡面有助於引進年輕族群，並反轉消費者對於華南老行庫的形象。

雷仲達表示，合庫銀截至今年 6 月底的總發卡量約 48.5 萬張，發卡族群多為 45 歲以上，活卡率約 62%，每卡平均消費金額近 1 萬元。

展望未來，合庫銀在信用卡經營目標上，不以衝刺卡量為主，而是要追求活卡率，今日發行的卡通聯名卡，若申請的年齡層族群向下延伸，預估年底前發行可望超過 2 萬張。

而今日同步宣布發行卡娜赫拉的小動物聯名卡的還有華南銀行，華南銀表示，發行此卡目標，是要搶占年輕女性消費族群，預計將再掀起一波申辦熱潮。

華南銀表示，發行肖像卡面擁有引進年輕族群、市場創新及提升信用卡知名度等優點，且也有助於反轉消費者華南百年老行庫形象。

值得留意的是，華南銀和合庫銀此次發行的卡通卡，強調特色化和差異化，其卡面上都加上 LED 燈，讓民眾感受一刷卡感應就會發光的 LED 效果，希望能吸引年輕族群，並提高辦卡誘因。