華南銀主辦日盛國際租賃22億元暨1300萬美元聯貸案

日盛國際租賃及旗下蘇州日盛國際租賃為充實營運資金及償還既有借款，委由華南金 (2880) 旗下華南銀統籌主辦 22 億元暨 1300 萬美元聯貸案於昨 (8) 日由華南銀董事長吳當傑與日盛國際租賃董事長許玉樹，以及 9 家參貸銀行代表共同簽署聯貸合約。日盛國際租賃聯貸案係華南銀統籌主辦，新光銀、永豐銀、元大銀、土銀共同主辦，其餘參貸銀行包括台中銀 (2812)、彰銀(2801)、臺企銀(2834) 及陽信銀等。



日盛國際租賃營業規模名列國內重車租賃業者前三大，近年除持續深耕台灣重車及營建機具市場外，並多元化拓展金融周邊業務服務，提供企業客戶更多選項之營運融資管道；海外部分，目前已在大陸蘇州、上海、東莞、寧波等地設立營業據點，業務規模與營收獲利近年呈現倍速成長，兩岸租賃事業版圖佈局漸趨完整。



華南銀表示，此聯貸案短期內即超額募集成功，顯見聯貸銀行團除對日盛國際租賃過去營運績效肯定與支持外，亦反映銀行團對該公司未來發展深具信心。