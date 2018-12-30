2018網購熱銷品統計出爐 生活快消品上網訂已成大趨勢

揮別電商持續大幅成長的 2018 年，統計熱銷夯品可發現，綜合性的電商平台富邦媒 (8454-TW) 和以實體連鎖量販起家的遠百 (2903-TW) 愛買購物需求明顯不同，顯示主力客群仍有區別，不過，生活快消品躍升為網購業者布局的重要版圖，已是大趨勢。

富邦媒旗下 momo 購物網公布 2018 年十大熱銷商品，以年年穩坐冠軍之位、年銷數千萬包的常勝軍「衛生紙」奪得第一；保健食品「養氣人蔘滋補液」和「雞精」分別位居第二、三名，韓系彩妝大牌、知名運動品牌也榜上有名，可見網路已成為消費者購買日用品的重要通路。

momo 說明，今年前 10 大熱銷品分別為舒潔衛生紙、桂格養氣人蔘滋補液、白蘭氏雙認證雞精、IOPE 頂級白雪氣墊時光金鑰、OLAY 微磁導入面膜套組、象印不鏽鋼真空保溫杯、3M 健康防蹣枕心、伊萊克斯抬頭式攪拌機、愛迪達經典 LOGO 連帽 T 和 momo 獨家規格 HP 15 吋輕薄筆電。

由於十大熱銷商品涵蓋居家生活、美妝保健、3C 家電等各項品類，顯見 momo 綜合性的布局有成，富邦媒也強調，隨著時事新訊、民生脈動所帶動的買氣不容小覷。

愛買近年來積極開展線上購物版圖，以因應網購業者的競爭，除了自家平台，也在 Friday 購物、Yahoo 超級商城、樂天市場和蝦皮商城上架，統計去年全年小罐裝可口可樂銷量高達 60 萬罐，位居熱銷商品第 1 名，其次為氣泡水，全年度熱賣 32 萬瓶。

而第 3 至 10 名別為幫寶適超薄乾爽整箱促銷組熱賣 25 萬箱、唯潔雅優質抽取式衛生紙 (100 抽 * 96 入 / 箱) 銷出 18 萬箱、桂冠義大利麵、炒飯銷出 15.4 萬荷，台酒花雕雞麵熱銷 12.6 萬碗，老實農場檸檬冰角熱銷 6 萬包、德國 BRITA MAXTRA plus 濾芯系列賣出 3.5 萬顆、大成安心雞肉三連包銷出 3.12 萬組，以及依必朗抗菌洗手露熱賣 3 萬坪。

愛買指出，2018 年十大銷售排行榜可看出「喝水商機」需求強勁，有 4 項熱賣品與飲品有關。

此外，空汙和入冬後的流感威脅下，消費者勤洗手，也見到洗手乳擠進前 10 大排名；而講求便利快速的微波食品、泡麵穩坐熱銷前 10 名。

至於年年都在榜單上的衛生紙，愛買線上購物觀察，消費者看準整箱免運優惠、消耗量大等誘因，推升箱購商品買氣成長 3 成，買線上購全站賣出的衛生紙高達 3000 萬包。