2018網購業大豐收 三大業者年營收同創新高

2018 年內需購買力逐漸受到貿易戰不確定因素削弱，不過，消費者生活必需品基本買盤不減，網購業者也積極搶進生活快消品市場，成功創造新成長動能，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW) 全年業績均寫下新高紀錄，且至少都有 2 位數以上的成長幅度，堪稱是豐收的一年。

富邦媒去年全年合併營收 420.17 億元，年增 26.41%；網家為 345.95 億元，年增 17.61%；創業家為 49.59 億元，年增 32.39%。

網家指出，旗下 PChome 購物銷售品項已超過 500 萬種，其中有超過 200 萬種商品在庫且可全台 24 小時到貨、台北巿 6 小時到貨，尤以食品類別訂單迅速攀升。

同時，PChome24h 購物 APP 於 12 月初大幅改版，使用者介面全面優化，已有效帶動行動端業績較去年同期成長近 50%。

展望 2019 年，網家表示，將持續強化行動端使用效能，並同步增加跨境商品線，藉此落實產品差異化策略，並透過完善物流和金流工具助攻業績成長。

富邦媒表示，旗下 momo 網路購物 12 月業績較去年同期成長 26.0%，全年成長率則達 33.2%，刷新歷年最佳紀錄，占營收比重達 84.2%，而全年行動購物占網路業績超過 60%，顯示消費者透過行動端購物的趨勢越來越明朗，前三大銷售類別分別為 3C 家電、居家生活和流行精品。

展望後市，富邦媒看好首波農曆春節的採買熱潮，已推出「新年大牌檔」精選年菜、伴手禮盒和居家掃除等年節商品，同時，momo 摩天商城為忙碌的上班族企劃「懶人過年完勝密技」，分享掃除必備的清潔家電、年菜私廚料理、電器等，為第一季銷售增加話題性。

創業家表示，今年將透過 AI 技術輔以大數據以精準掌握消費需求、強化價格端的絕對優勢，同時優化內外部服務，拚全年業績再創高峰。