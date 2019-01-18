知情人士：阿里巴巴正延遲部分招聘、削減出差支出

據知情人士透露，阿里巴巴集團控股有限公司正在削減差旅支出，並延遲一些新的招聘，因這家中國最大的電子商務公司正在為經濟放緩做準備。

知情人士稱，一些新招聘員工被告知他們要到 4 月份新財政年度開始後才能開始上班。由於相關事項未公開，知情人士不願具名。其中一位知情人士說，削減差旅支出包括根據各個部門的具體情況來限制商務艙機票，員工每五次超過 20 個小時的往返行程，可以選擇一次高級艙位。

與美國的貿易戰給中國帶來了更大的陰影。由於緊張局勢升級，阿里巴巴董事長馬雲在 9 月份就公司和本地經濟面臨的挑戰發出警告。宏觀經濟放緩正在衝擊從硬體製造商到全球最大初創公司北京字節跳動科技有限公司在內的各個企業，據悉北京字節跳動 2018 年的收入幾乎沒有達到目標。

一位知情人士稱，新招聘員工人數正在減少。另一位知情人士說，一名應聘者被告知，只有在他們準備等到 4 月入職的情況下，才會發出錄取通知。

知情人士還說，工作人員還被告知，總部位於杭州的阿里巴巴將不再為同艙位中更好的座位支付費用，比如那些有更多腿部空間的座位。另一位知情人士稱，只有在三人同行的情況下，前往機場的出租車費才能報銷。

當被問及任何可能的裁減時，阿里巴巴表示，該公司一直在投資於人才並尋找合適的員工。

阿里巴巴在一封電子郵件中說，長期的戰略規劃和人才庫的不斷升級是阿里巴巴未來的核心。

馬雲 9 月份的警告內容包括，他擔心貿易緊張局勢的影響可能比人們預期的時間更長、程度更大。他說，貿易爭端可能持續 20 年，並且會持續到美國總統川普任期之後。

隨著商業信心惡化和消費者支出下降，分析師已開始預測中國科技業將放緩。摩根士丹利估計，其追蹤的中國網際網路公司 2019 年收入將平均成長 29%，至少是從 2015 年以來首次跌至 30% 以下。經濟學家預計，2019 年中國經濟增速將放緩至 6.2%，為 1990 年以來最慢。