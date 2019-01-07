聯電對福建晉華支援喊停 大陸發展DRAM摔一跤

晶圓代工二哥聯電 (2303) 宣布已暫停與福建晉華的技術合作，相關技術團隊去留將再做安排；業界解讀，在美國多方動作下，中國大陸發展 DRAM 產業摔了一跤。聯電 2016 年宣布將支援晉華開發 DRAM 技術，並由前瑞晶總經理，爾後轉任聯電前副總，不久後並擔任晉華總經理的陳正坤掌舵，但 2018 年 10 月，美國商務部以涉及國安為由，將晉華列入出口管制實體清單，當時，聯電就表示，會在此禁令解除後，在考慮與晉華的合作。



而 2018 年 11 月 2 日，美光再有動作！美國司法部宣布以經濟間諜罪起訴聯電、福建晉華，以及陳正坤以及其他兩位聯電主管，涉嫌共謀竊取總部位於愛達荷州的美光的營業祕密。



在美國官方與美光動作加大後，業界傳出，聯電甚感壓力，而聯電內部也開始傳出，想終止協助晉華發展 DRAM 產業的耳語，直到近日，聯電官方則對外證實，已暫停與晉華的技術合作，相關技術團隊去留將再做安排，細節不便透露。

