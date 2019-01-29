長假效應加持 雄獅Q1旺季營收看增雙位數

即將迎來寒假及春節出遊旺季，雄獅 (2731) 第一季除寒假、九天春節假期及 228 四天連假外，3 月也將迎來獨包的太陽公主號郵輪航程，在長假效益挹注下，營收將較上季回溫，法人看好，第一季營收有望較去年呈雙位數成長。雄獅去年全年營收占比東北亞線 38%、長線旅遊 30%、中國港澳線 13%、東南亞線 10%、其他 9%。



法人預估，雄獅今年在東北亞及長程線部分將有 10-20% 以上的成長，中國港澳線則維持每年 10% 以上的穩定成長，入境旅遊則受惠於陸客回溫，看好將有近四成的成長；而在郵輪部分，今年則在獨包太陽公主號及歌詩達郵輪威尼斯號帶動下，郵輪營收可望上看 10 億元。



而在轉投資方面，法人提到，雄獅持股 62.44% 的雙獅聯合旅行社，所推出的第二品牌「旅天下」，主打自由行及廉價航空行程，並採取 B2B2C 策略拓展市場，目前加盟商約 10 家左右，預估今年加盟商可望達 20-25 家，有助推升營收持續成長。