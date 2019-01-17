雄獅郵輪業績添新動能 今年來台噸位最大郵輪「世界夢號」7月亮相

雲頂郵輪集團今 (17) 日宣布，專為亞洲高端市場打造的豪華郵輪品牌「星夢郵輪」，旗下的「世界夢號」7 月將首度來台，與國內共 9 家旅行社業者合作包船，由於此為今年來台噸位最大的郵輪，市場討論度高，雄獅 (2731-TW) 作為包船的旅行社之一，郵輪業績成長持續添動能。

亞洲郵輪市場蓬勃發展，台灣已躍居亞洲第二大客源市場，僅次於中國，據基隆港務分公司統計，2018 年全年旅客量達 106 萬人次，年增幅 13.47%，並創新高，以國際郵輪貢獻最多，達 94 萬人次。

「世界夢號」長期以香港為母港，2017 年 11 月甫下水，將是今年來台噸位最大的郵輪 (噸位 151,300 噸；載客數 3378 人)，設置有高達 7 成的露台房和超過百間的連通房，並為頂級人士打造船中船「星夢皇宮」，備有私人歐式管家，享有高規格服務。

而世界夢號也強打豐富休閒育樂設施，除了專屬泳池，還有 6 條老少咸宜的水上滑梯、「繩索教練場」、「Zouk 沙灘派對俱樂部」、全球規模最大的「VR 探索館」遊戲中心，以及總面積超過 1200 坪的「水晶生活」東方理療中心。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，香港一向是家庭和年輕客出國的熱門首選，此次雄獅安排世界夢號首度訪台航次有 4 天 3 夜或 3 天 2 夜行程，以及香港單程機票、住宿等，持續為今年郵輪業績成長增添新動能。

今年世界夢號與雄獅、新進、良友、永業、大登、上順、翔順、統一和捷利共 9 家旅行社業者合作包船。

星夢郵輪將於 2019 年擴增為擁有三大郵輪的豪華船隊，包括「雲頂夢號」、「世界夢號」和「探索夢號」，並全面升級「The Palace 皇宮」專屬禮遇，除了世界夢號，探索夢號於 3 月重塑升級後，將在春假期間率先以基隆為母港首航。