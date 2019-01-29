福興岡山本洲新廠第一季底加入營運 首季營收估與往年相當

製鎖大廠福興 (9924) 去年營收 83.02 億元，較 106 年增長 3.68%，今年第一季新廠正式啟用，將大幅提升鎖匙製程品質，估計首季營收表現將與去年同期相當。福興表示，投資 10 億元於高雄岡山本洲工業區設立新廠，將於今年三月底正式啟用，人力方面將增聘約 200 名員工，能創造當地就業機會，不過該廠主以收回原委外表面處理製程，將透過垂直整合生產提升品質控制，但對產能及營收貢獻有限。



福興去年營運表現平穩，12 月營收 7.41 億元，月增 10.04%，年增 0.66%；第四季營收 21.32 億元，季減 5.16%，年增 7.22%；累計全年營收 83.02 億元，年增 3.68%。



福興主要生產傳統鎖及電子鎖為主，北美地區占營收約六成。福興表示，目前訂單表現與往年同期相當，惟匯率波動逐漸回穩，可預期對於匯損壓力能減輕。