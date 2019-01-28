亞洲首檔純投資北美科技ETF來了

看好當紅科技股的投資機會持續攀升，國泰投信推出國泰標普北美科技 ETF(00770-TW)，已募集約 16 億元成立，將於明 (29) 日上市，這檔 ETF 為亞洲首檔純投資北美科技的 ETF，成分股是美股中的科技業股票，例如微軟、蘋果、亞馬遜、APPLE 等世界知名且業績優異的好股票，可以一手掌握 AI、5G、雲端、電商、互動娛樂等最熱門新科技趨勢。

根據全球知名品牌顧問公司 Interbrand 最新調查，2018 年全球最有價值品牌前十名中，第 1 至 4 名皆由科技公司包辦，且都出自美國，體現出美國仍穩居全球科技霸主寶座。2017 年以來，科技類股更是主宰美股大盤表現，其重要性超過其他類股。

國泰標普北美科技 ETF 基金經理人張家璇指出，近期市場總體經濟環境也有好轉，包括中美貿易戰緩解、聯準會也可能放慢升息步伐，貨幣政策不會像去年那麼的緊縮，有利市場信心面，對股市也將是正面激勵。

展望 2019 年，張家璇表示，美國基本面仍樂觀，包括消費信心與就業市場仍舊強勁，從本益比來看，截至 2018 年 12 月，標普北美科技行業指數本益比已修正至 17.9 倍，相當接近過去十年平均的 17.1 倍，現在是進場的好時機。