超商服務拚進化 全家開出首家自助洗衣複合店

甫進入 2019 年，連鎖超商全家 (5903-TW) 再度宣布推出重量級新型複合店，瞄準小家庭和租屋族對自助洗衣的需求日增，今 (23) 日於新北市三重地區開出首家「自助洗衣複合店」，也是餐飲、生鮮後，首度推出「生活服務類」複合店型。

據財政部統計，2017 年台灣洗衣市場達到 90.4 億元，5 年來成長 14%，其中傳統洗衣店的店數萎縮，但自助洗衣店店數則成長超過 10% 達到 1360 家，全家說明，台灣自助洗衣趨勢向上，若超商與自助洗衣的功能結合，不僅可導入來客，還可提高來客停留時間的效益，帶動其他商品購買。

全家觀察到，消費者自助洗衣的最大痛點在於等待，空等機器、苦等洗程，因此，為了與坊間做出差異化，創新打造智能化、自動化與差異化的自助洗衣步驟，以 iOT 物聯網設備串接全家 APP。

首家「全家自助洗衣複合店」賣場 42 坪，其中自助洗衣區 9 坪，配有日本東靜 (TOSEI) 5 台洗烘機和 2 台雙層烘衣機，以及 1 台貨架販售相關洗衣清潔用品，洗衣價格 30 分鐘 190 元起，洗 + 烘 60 分鐘 220 元起，烘衣每分鐘 12 元。

全家執行副總經理吳勝福強調，智能化、自動化是全家自助洗衣複合店的最大優勢，且支付方式包括現金、電子票證、行動支付、信用卡等高達 30 種以上，洗衣費用還可記入會員點數中。

除了最新的自助洗衣店型，可觀察到全家已陸續開出四類複合店，第一種為餐飲型，像是天和鮮物、bbq 韓式炸雞店、咖啡旗艦店；第二種為生鮮型，也就是超市型店舖，在蔬果、冷凍食品有專櫃陳列；第三種為健康類型，即與大樹藥局合作的複合店；第四種是與台新銀行合作的科技金融店。