卡特彼勒Q4獲利遜預期 美股盤前道瓊期指跌逾200點

重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US) 今 (28) 日公布 2018 年第 4 季財報，獲利表現不如預期；受此消息影響，美股盤前，道瓊期指跌逾 200 點。

台北時間週一晚間 9 點 43 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 202.5 點 (0.82%)，標普 500 期指下跌 16.12 點 (0.61%)，那斯達克期指下跌 44.50 點 (0.66%)。

道瓊期指跌逾 200 點。(圖：翻攝自 Investing.com)

財報顯示，卡特彼勒第 4 季營收為 143 億美元，與 Refinitiv 調查的分析師預期 (143.3 億美元) 相近，且年增 11%；調整後每股純益 (EPS) 為 2.55 美元，年增 18%，但仍低於分析師預期 (2.99 美元)。

受上述消息影響，卡特彼勒盤前股價跌逾 6%。

另一方面，歷經長達 35 天的局部關閉後，美國聯邦政府終於得以恢復運作，但總統川普日前接受《華爾街日報》專訪時指出，對於民主、共和兩黨，能否就邊境牆一事達成協議，找到解套方案，他抱持懷疑態度。

川普強調，他並未排除「政府再次關門」的選項。

本週包括蘋果、超微、臉書、特斯拉，以及亞馬遜等重量級企業，都將公布財報，企業高層對首季展望、經濟前景的看法，勢必成為市場關注焦點。

中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 日至 31 日率團赴美，進行新一輪美中貿易磋商。

此外，聯準會 (Fed) 將於台灣時間 1 月 31 日凌晨，宣布利率決策，外界預期，本次利率會按兵不動。

經濟數據方面，美東時間週一上午 10 點 30 分，將公布達拉斯聯邦準備銀行製造業指數；下午 1 點 30 分，將公布新屋開工數據。