貿易談判料有進展、陸刺激措施增 新興市場可望迎來牛市

據分析師預估，美中貿易談判將有所進展，且北京當局可能加大財政刺激力度，2019 年，新興市場股市可望引領反彈，迎來牛市。

雖有些許差異，但近期新興市場的反彈，仍延續了過往模式；例如，金融海嘯期間，新興市場跌入熊市的時間，較全球主要市場，早了 3 週，而開始反彈的時間點，則提前約 4 個月左右。

這種提早跌入熊市，提前開始反彈的模式，在網路泡沫破滅期間，亦發生過；當時，與全球主要市場相比，新興市場股市提早 3 週開始下跌，觸底時間則提前約 11 個月。

根據路透社報導，Aviva Investors 多元資產基金負責人 Sunil Krishnan 表示，美中貿易磋商料將取得進展，且中國政府可能會加大財政刺激力度，「對新興市場來說，今年會是相當有利的一年。」

安本標準投資管理環球策略主管 Andrew Milligan 指出，「最近幾個月，我們看到投資人對新興市場資產的興趣，已有所攀升。」

美銀美林分析師亦稱，過去 15 週以來，資金持續流入新興市場股市，1 月迄今，累計漲幅已達 7%。

報導稱，距離前次落入熊市近 1 年的土耳其股市，累計已較低點上漲約 20%；另一方面，巴西股市也較先前低點，上漲約 40%。