美鑽井平台估增、陸工業利潤下滑 油價跌破61美元

受美國鑽景平台數量可能增加，以及中國工業企業利潤下滑等消息影響，今 (28) 日國際油價下挫，布蘭特原油跌破每桶 61 美元。

台北時間週一下午 5 點 44 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.85%，至每桶 60.45 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.99%，至每桶 52.62 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

油田服務公司貝克休斯數據顯示，雖然截至 1 月 18 日當週，美國石油鑽井平台數量，減少 21 座，至 852 座；但預估之後將增加 10 座鑽井平台，使總量來到 862 座。

除鑽井平台數量可能增加外，交易商表示，2018 年底，美國原油產量已攀升至創紀錄的每日 1190 萬桶，導致油價承壓。

另一方面，由中國官方數據可得知，2018 年 12 月，該國工業企業利潤年減 1.9%，至人民幣 6808.3 億元，且降幅較 11 月擴大 0.1 個百分點。

上述消息，引發市場對中國經濟成長趨緩，使原油需求隨之降溫的擔憂。

顧問公司 Tortoise Capital Advisors 的 2019 年油市展望資料預估，美國原油價格將在每桶 50 至 60 美元之間擺盪；而在石油輸出國組織 (OPEC) 支撐下，布蘭特原油應可維持在每桶 50 美元以上。

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。