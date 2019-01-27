比特幣熱潮已死？分析師：加密貨幣投資人今年更關注黃金

比特幣的熱潮恐怕已是過去式了。

在 2017 年年底飆上近 20000 美元之後，比特幣已經有 3 週時間無法突破 4000 美元關卡。Van Eck Associates 執行長 Jan Van Eck 指出，跡象顯示，比特幣投資人正在轉向更傳統的商品，例如黃金。

Van Eck 表示，比特幣自 2017 年展開的熱潮，讓黃金在去年的需求有些下滑，但他們最近調查了 4000 名比特幣投資人，發現這些人 2019 年最關注的投資是黃金，情勢已經完全相反。

在比特幣價格狂飆的 2017 年，比特幣大漲 25 倍，黃金只升了 4%，但自此之後，比特幣大跌 82%，而黃金漲了 2.5%。

在 2018 年最後 2 個月，市場猜測今年 Fed 將暫停或減慢升息腳步，造成美元疲軟。黃金受益於此，由 11 月 13 日的 1196 美元，到 1 月 4 日漲至 1300 美元，但比特幣卻未受益，仍由 6000 美元一路向下滑落。這樣的價格行為也讓這兩種資產呈負相關，90 天相關係數 - 0.593。

Seymour Asset Management 創辦人兼投資長 Tim Seymour 認為，投資人由黃金轉向比特幣的風潮可能已難再現，現在比特幣不僅失去流動性，人們也懷疑它是否擁有保存價值，相反地，黃金是毫無爭議具有價值的資產。

Van Eck 指出，在過去的兩三個月裡，黃金礦業相關股票表現非常好。例如在股市去年第 4 季大跌時，黃金礦業 ETF 仍在上漲，這種脫鉤說明這類資產可做為投資多元化的一部分。

GDX 黃金礦業 ETF 在去年第 4 季上漲 14%，是 2016 年第 2 季以來最佳表現，同時間標普 500 指數下跌 14%。不過今年以來，GDX 黃金礦業 ETF 只漲不到 1%，標普 500 指數則大漲 6%。