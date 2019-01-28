【華冠投顧】2903遠百，春節檔期拼70億元目標，後市仍具有向上續航力

上週六，美國總統川普簽署臨時支出法案，以結束政府停擺局面，美國政府將重新開門三周時間。但兩黨就邊境安全事項，仍持續談判。

接著，市場矚目焦點置於本周四的利率決議，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 利率決議，日期為 01/31 台北時間凌晨 03：00；市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變。

03 道瓊，目前依舊維持於高位區徘徊，但已漸逼近上方反壓區，隨時有回測之機；後市觀測下方初步支撐關卡 24110-23940 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

台股距封關剩餘二個交易日，目前來到初步反壓區，加上假期之前的出場賣壓，未來二天仍須留意。但有一些質優之標的仍然值得您持有，如上周推薦的 2903 遠百，今年開春搶年節商機，估今年春節檔營收目標拼 70 億元目標。今日，股價由低檔翻身，後市仍具有向上續航力。

02 加權，後市觀測下方 9810-9766 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

2903 遠百：

看多，依據型態，目前由底部剛竄起，上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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