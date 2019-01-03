滴滴打車開進消金市場

中國網路叫車服務平台滴滴出行旗下的滴滴金融服務頻道於 1 月 2 日正式上線。這是自 2018 年滴滴金融事業部成立以來，首度對外呈現完整的消費金融產品。該團隊致力於打造金融科技服務平台，為滴滴體系內的司機、乘客、合作夥伴等提供安全可信賴的融資、保險、支付、理財等多樣化服務。

現今新形態的企業能夠快速取得客戶流量，但如何將客戶更有效的應用，或是化為營收成為一大難題。由於這些新形態的企業市場廣大，金融業務成為這些企業的發展目標之一。以滴滴出行來說，自 2015 年便開始積極取得金融執照，截至目前為止已取得支付、網路小貸、商業保理、保險代理、融資租賃等 5 張金融執照。

從滴滴金融服務頁面看到，目前已經上線的產品包括名為「點滴相互」的重大疾病互助產品、重病籌款產品「點滴求助」，以及健康保險、理財、汽車保險等種類。

圖: 滴滴金融服務 - 滴水貸網站

滴滴金融服務將原來滴滴出行體系內的司機、乘客與合作夥伴緊密相連，目前產品有「相互」產品、個人求助產品，「點滴醫保」模組則把以年度繳納的重大疾病保險產品分割成許多小細項，以降低保險進入門檻，讓服務涵蓋的範圍更廣。以體系內的司機來看，這類負擔較輕的保障型產品可以降低准入門檻，提高家庭保障係數。

此外，滴滴金融服務還針對司機、乘客推出「滴水貸」信用貸款產品，以及針對合作夥伴推出汽車金融解決方案。顯示其利用金融服務能力，及專業風控能力，與金融合作夥伴結盟，共同為車主、滴滴出行體系內合作夥伴提供高性價比、高安全的金融服務。

目前中國消金市場蓬勃發展，依照數據顯示，2017 年底中國消金市場規模約人民幣 9 兆元，預計在 2022 年市場規模將增加至人民幣 28 兆元。面對這塊大餅，除滴滴出行之外，其他網路企業也十分積極進軍金融市場，如百度、阿里巴巴、騰訊、京東等企業均早已布局，至於美團、字節跳動等新生代企業，近幾年也開始利用自身消費客戶群進行消金業務。