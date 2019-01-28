日媒稱去年度恐產生100至200億日圓赤字 JDI 盤中一度大跌6%

日本的液晶面板製造商 JDI(Japan Display Inc.)(6740-JP)，繼上週中國政府出資的絲路基金否認曾與其接觸後，日本讀賣新聞在週六 (26 日) 的報導中提到，JDI 去年度可能出現 100 至 200 億日圓的赤字，該消息導致 JDI 股價今 (28) 日盤中一度跌逾 6%，而 JDI 也發出新聞稿，對讀賣新聞的報導作出回應。

讀賣新聞在上週六 (26 日) 的報導中指出，JDI 去年度恐出現 100 至 200 億日圓赤字。主要原因是佔該公司營收一半以上的美國蘋果 (APPL-US)，在新款 iPhone XR 的銷售情況太差，將會是 JDI 自 2015 年以來連續第 5 年的赤字。

JDI 在 28 日上午發出新聞稿，指出讀賣新聞的報導內容並非 JDI 所公布的資料，而該公司目前正在統計 2018 年度 Q3 的財務數字。也提到近期中國經濟的成長速度減緩、智慧型手機的生命週期拉長、中美貿易戰，以及智慧型手機市場在整體上的表現不佳，都對 JDI 原本所預期的市場需求帶來影響。在新聞稿的最後提到「雖然預估公司全年的淨利表現將會是非常嚴苛的數字，而具體的全年業績表現目前還在精算當中」。

JDI 預定在 2019 年 2 月 14 日發表 2018 年 Q3 財報。

JDI(6740-JP) 在今 (28) 日在東京股市的表現，下跌 4.82% 股價 79 日圓。