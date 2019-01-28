Sony計畫於歐、美擴展研發基地 因應人才不足隱憂

日本科技公司 Sony (6758-JP) 挾 CMOS 感光元件生產優勢，據週一 (28 日) 日媒消息，計畫在 3 年內投資約 6000 億日圓於設備投資，並向外擴展研發基地至美、歐地區，降低在競爭激烈的趨勢下，專業人才不足可能引發的風險。

CMOS 感光元件是可以記錄光線變化的半導體，與 CCD 相比，其在價格和製作上較便宜且不複雜，因此通常搭載於手機或是相機。

CMOS 感光元件市場因智慧手機普及而大幅成長。根據研調機構 IC Insight 統計，感光元件市場目前保持 9% 的年均增長，並將在 2022 年達到 190 億美元的市場規模，未來有望在汽車、醫療以及娛樂等領域的推升下持續攀高。

隨著智慧型手機的相機性能不斷提升，CMOS 已是手機生產鏈中不可或缺的一塊，也使得 Sony 以加強研發 CMOS 感光元件為重。

據了解，Sony 於美國新建的研發基地已在近期投入運行，並招聘設計人員強化其應用設計的功能，甚至也出現 2~3 年內於歐洲設立同等規模基地的呼聲，體現該公司向海外擴張的積極野心。

雖然 Sony 在感光元件市場已掌握將近 5 成的市佔率，但隨著半導體技術在車載方面的應用逐漸成長，人才越來越難以確保，陷入與汽車廠商爭搶人才以及慢性人才短缺的局面。因此拓展海外研發基地，並積極招聘技術人員，將成為 Sony 打破國內人才稀缺窘境以及突破技術發展的重要里程碑。