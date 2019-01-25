新光金投資「國家隊」純網銀14% 成為將來銀行第三大股東

新光金控 (2888-TW) 今(25)日召開董事會，會中決議通過同意由子公司新光人壽及新光銀行參與投資「國家隊」為首的純網銀──將來銀行，新光金表示，投資純網銀將帶來 4 大效益，因此決定投資將來銀行。至於持股比例，新光金副董事長李紀珠表示，人壽將投資 10%、銀行 2%，而新光集團旗下的新光保全 1%、大台北瓦斯也 1%；等於整個新光集團將投資將來銀行 14%，僅次於中華電信、兆豐金，成為將來銀行第三大股東。

新光金表示，有感於金融科技對金融業帶來的破壞式創新，新光金控將數位發展定為重要核心策略，並且自 2015 年起即成立跨子公司的數位金融專案，並推動涵蓋「ABCD─AI, Block chain, Cloud Computing, Data)」的數位轉型行動。

而對於要投資純網銀，新光金也先著手調查國外純網路銀行，據調查結果來看，35 歲以下的客戶占比高達 80%。因此，在以熟齡客群為使用主體的傳統金融模式之外，投入高度行動化與數位化的純網銀，即成為新光經營年輕世代客群的重要策略。

新光金表示，未來透過純數位的服務模式，不僅能節省高昂的分行成本，轉而用於實質回饋客戶；透過行動化 (Mobile) 的服務並結合生物辨識，更能提供快速、便利與安全的服務體驗。尤其，純網銀沒有過去老式資訊系統的牽絆，系統架構更能適應敏捷開發的形式，快速回應顧客需求。

同時，新光金控認為，投資純網銀具有以下效益：一、建構新的行銷通路，有利於拓銷保險、理財商品；二、透過純數位通路的屬性，經營年輕客群；三、建立更完善的數位金融生態圈，擴大客戶基礎；四、學習純線上的營運及行銷經驗；並透過旗下子公司─新光人壽與新光銀行結盟關係企業，與中華電信、兆豐銀行、全聯實業、凱基銀行等夥伴共同申請設立純網路銀行。

新光金表示，期許結合電信、銀行、保險、超市、保全、能源等多元化的股東背景，將豐富的生活元素帶入金融生態圈中；並且透過生態圈增加數據的深度與廣度，以提升精準行銷及信用風控的能力；進而提升金融的普惠性，並建構出新型態的金融獲利模式。