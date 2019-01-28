【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國政府關門事件暫時落幕，美半導體類股延續前日財報利多持續上漲，帶動今日台股開盤呈現上揚，加上今日電子類股受到台積電上漲帶動走勢強勁，金融類股也在富邦金上漲帶動下走高，終場台股上漲 43.72 點，漲幅 0.44%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 19.72 億元。

《國際金融市場焦點分析》

市場期待本週中國赴美國進行的中美貿易磋商可望有較為樂觀的結果，推動早盤 A50 指數上漲近 1%，不過受到中國今日公佈 12 月規模以上工業企業利潤年增率下滑 1.9%，低於前期 - 1.8%，並創下 2015 年 12 月以來新低影響，導致 A50 指數漲幅出現壓回，加上陸股短線漲幅已高，市場賣壓出籠，帶動創業板回檔，在工業利潤下滑及創業板下跌的利空消息影響下，A50 指數由紅翻黑轉為下跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普妥協，接受民主黨提出的短期預算案，讓聯邦政府全數恢復運作至 2 月 15 日，加上聯準會有望於 1/30FOMC 利率決策會議呈現鴿派，帶動市場風險偏好回升，此外，在美國承認委內瑞拉反對陣營領袖為臨時總統之後，歐盟亦施壓該國在八日內重新舉行大選，使得原油供給疑慮再度出現升溫，在原油供給及市場風險升溫影響下，帶動輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上漲。

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