〈富邦謝年會〉蔡明興：今年亂流不少 將祭三招降低高避險成本

富邦集團 (2881-TW) 今 (26) 日於南港展覽館舉辦謝年會，富邦金獲利已經連續 10 年霸，展望今 (2019) 年，金控董事長蔡明興表示，不管是匯率、資本市場、景氣的變動都還會有影響，亂流還是不少，富邦金將再增提外匯準備金、新錢留在台灣、投資瞄準新興市場和澳洲等三招，來降低避險成本居高不下的影響。

壽險業去 (2018) 年飽受匯損壓力所苦，富邦金去年 12 月單月虧損高達 50.58 億元，但是全年稅後純益仍高達 480.41 億元，每股純益 (EPS) 達 4.55 元，連續蟬連十連霸。

蔡明興致詞時也提到，去年是驚濤駭浪的一年，中美貿易威脅導致經濟起伏動湯，所幸大家團結合作，並連 10 年榮登金控獲利王寶座，這 10 年也是滿長的時間，能夠連 10 年拿到冠軍，非常值得慶賀與欣慰，他也感謝員工們的努力。此外，去年富邦金也首度入選財星 Global500，在世界排名 479 名，這也是非常可喜可賀，去年各子公司也有非常好的表現。

外界關注富邦金今年如何維持連霸紀錄？蔡明興表示，目標當然希望比 2018 年更好，不過今年最大變數還是中美貿易糾紛還沒落幕，惟美國升息壓力預期減緩很多，但仍要非常謹慎，因為亂流還是不少，不管是匯率、資本市場的變動、景氣的變動都會有影響，壽險業營運壓力一直都很大，諸如新的投資管道、避險方法都要繼續研究。

蔡明興進一步表示，去年年底，富邦人壽就已多提了 30 億元的準備金，現在持續規劃再提更多，以減少避險支出，他說，去年大部分壽險公司都不是匯率虧損，匯率大家都賺錢，而是避險成本太高，去年避險成本從平均的 100-150bp，下半年漲到 300bp，有時候還超過 300bp，主要是台美利差擴大，所以造成避險成本提高，所以長期來講把準備金擴大，損失時可以來抵，如果要降低避險比率的話，這是比較好的方法。

再來，新錢續期保費進來都不會再出去，都會留在台灣，三、也會投資其他國家貨幣，希望是不用避險的、匯率風險比較低、利率比較高的國家，目標瞄準新興市場、澳洲，蔡明興說，富邦在新興市場投資比例很低，算是比較保守，但新興市場債券和貨幣去年都跌了很多，因此正在研究提高此比例，減少投資美金的比例。